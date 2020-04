Netflix svela quanti abbonati ha fatto nel periodo del CoronaVirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) La quarantena è dura per tutti, ma lo è un po’ meno se si ha Netflix (o qualsiasi altro servizio on demand) che ci consente di intrattenerci con una serie tv, un film o un documentario. Ah, a proposito, se avete Netflix correre a recuperarvi tutte le stagioni di RuPaul’s Drag Race, bitches. Con davanti l’obbligo di restare chiusi in casa per settimane, molte persone si sono iscritte a Netflix e questo ha fatto impennare le iscrizioni che sarebbero – come rivelato da THR – ben 15,8 milioni nel primo trimestre del 2020. Ad oggi, quindi, sarebbero 183 milioni gli abbonamenti che sono iscritti a Netflix e secondo le stime sarebbero altri 7 i milioni che si iscriveranno nel secondo trimestre dell’anno (da aprile a giugno). Il CEO Reed Hastings ha tuttavia dichiarato che – nel terzo trimestre dell’anno (da luglio a settembre) si ... Leggi su bitchyf Il trailer di Hollywood su Netflix svela Darren Criss e Jim Parsons nella miniserie di Ryan Murphy

Svelati data e teaser di Dead to Me 2 su Netflix - Jen e Judy piombano in un mondo “alla Scarface”

Space Force | svelata la data di uscita della serie Netflix con Steve Carell (Di mercoledì 22 aprile 2020) La quarantena è dura per tutti, ma lo è un po’ meno se si ha(o qualsiasi altro servizio on demand) che ci consente di intrattenerci con una serie tv, un film o un documentario. Ah, a proposito, se avetecorrere a recuperarvi tutte le stagioni di RuPaul’s Drag Race, bitches. Con davanti l’obbligo di restare chiusi in casa per settimane, molte persone si sono iscritte ae questo haimpennare le iscrizioni che sarebbero – come rivelato da THR – ben 15,8 milioni nel primo trimestre del 2020. Ad oggi, quindi, sarebbero 183 milioni gli abbonamenti che sono iscritti ae secondo le stime sarebbero altri 7 i milioni che si iscriveranno nel secondo trimestre dell’anno (da aprile a giugno). Il CEO Reed Hastings ha tuttavia dichiarato che – nel terzo trimestre dell’anno (da luglio a settembre) si ...

BITCHYFit : Netflix svela quanti abbonati ha fatto nel periodo del CoronaVirus - infoitcultura : 'Summertime', Netflix svela il trailer della serie girata a Cesenatico - euronewsit : I #TigerKing d'Europa: sono 1.600 le tigri in cattività nell'Ue. Un mese dopo l'uscita della docu-serie targata… - Francis82MaFrIT : RT @cinziarizzi7: I #TigerKing d'Europa: 1.600 tigri in cattività nell'Ue. Un mese dopo l'uscita su #Netflix, un rapporto di @fourpawsint s… - cinziarizzi7 : I #TigerKing d'Europa: 1.600 tigri in cattività nell'Ue. Un mese dopo l'uscita su #Netflix, un rapporto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix svela Netflix svela quanti abbonati ha fatto nel periodo del CoronaVirus Bitchyf.it I TV LED Sony XH95 arrivano nei negozi. Prezzi a partire da 1399 euro

L’azienda giapponese svela la gamma Full Array LED XH95. Già disponibile sul sito ... Ad esaltare le prestazioni dello schermo, oltre la tecnologia Triluminos, ci sono anche le modalità Netflix ...

La Casa di Carta, quando non girano scene si balla: Tokyo, Denver, Lisbona e il Professore si scatenano

I cachet de La Casa di Carta: il Professore e Tokyo tra i più pagati con 63mila euro a episodio Quanto guadagnano gli attori de La Casa di Carta, fortunata serie tv di Netflix? Esiste una lista che ...

L’azienda giapponese svela la gamma Full Array LED XH95. Già disponibile sul sito ... Ad esaltare le prestazioni dello schermo, oltre la tecnologia Triluminos, ci sono anche le modalità Netflix ...I cachet de La Casa di Carta: il Professore e Tokyo tra i più pagati con 63mila euro a episodio Quanto guadagnano gli attori de La Casa di Carta, fortunata serie tv di Netflix? Esiste una lista che ...