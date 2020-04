Netflix a quota 182 | 9 milioni di abbonati in tutto il mondo | una crescita spinta dalla

(Di mercoledì 22 aprile 2020)raggiunge182,9.1dial 31 marzo 2020. I dati di Tiger King e la Casa di Carta. Finito il primo trimestre del 2020 è tempo di bilanci dalle parti di, con uno dei migliori trimestri degli ultimi anni che ha portato a unadeglial 31 marzo 2020, più elevata rispetto alle previsione e causata dalle misure restrittive dei governi che hanno costretto a casadi persone.aveva previsto unadeglipaganti di 7per il primo trimestre 2020, ma i numeri reali sono più del doppio.nell’ultimo trimestre ha aggiunto 15.77dipaganti inil. Il totale degliquindi è salito a 182,9inil. Sicuramente un dato importante, influenzato, come più volte detto dall’azienda, dalle misure restrittive per ...

Dituttounpop

