Napoli | librai sfiduciati | Bene la riapertura | ma le misure anti contagio ci penalizzano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “Lunedì riapriremo ma le incognite restano tante. Non potremo organizzare presentazioni e laboratori, che costituiscono un terzo dei nostri ricavi e temiamo che ora i fornitori riprendano a chiedere i pagamenti”. Così Miryam Gyson, titolare della libreria “La bottega delle parole” e organizzatrice della rassegna letteraria “Ricomincio dai libri” a, spiega le incertezze del settore che va verso la fine del proprio lockdown. “Dovevamo riaprire dopo Pasqua – spiega Gyson – ed eravamo pronti, poi il governatore De Luca ci ha fermato. Ora siamo super pronti a riaprire ma abbiamo dubbi e timori. Lavoreremo con le limitazioni per il coronavirus, anche se per le librerie è difficile, perché sono un luogo propriamente di ritrovo, per le presentazioni, i laboratori per i bambini, anche solo per chiacchierare ...