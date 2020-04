Museo egizio, il leghista Crippa condannato per il video-fake in cui denunciava gli “sconti agli arabi” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Per il momento il video incriminato è ancora online e disponibile sulla pagina Facebook di Andrea Crippa, giovane vicesegretario della Lega (33 anni) ed ex assistente parlamentare di Matteo Salvini in Europa. Eppure la sezione civile del Tribunale di Torino gli ha ordinato la rimozione del filmato dai social, inibendo un’ulteriore diffusione e condivisione e condannando Crippa anche a un risarcimento danni al Museo egizio del capoluogo piemontese di 15 mila euro. La vicenda e il video Tutto questo perché il 17 gennaio 2018, quando Crippa era leader del movimento dei Giovani Padani, prese di mira il Museo per un’iniziativa che promuoveva la conoscenza della lingua e della cultura araba, offrendo degli sconti (due biglietti al prezzo di uno) per tutti coloro che parlavano l’arabo, indipendentemente dalla loro nazionalità. ... Leggi su open.online Il vicesegretario della Lega condannato per la finta telefonata sui «biglietti del Museo Egizio gratis agli arabi»

StampaTorino : Insulti dopo gli sconti ai visitatori arabi, il museo Egizio batte la Lega in tribunale - LaStampa : Telefonate di offesa e minacce ai centralini dopo il video fake che incitava a protestare per l’iniziativa: la sent… - giornalettismo : Andrea #Crippa, attuale vicesegretario della #Lega, è stato condannato dal Tribunale di #Torino per aver pubblicato… - Gemma09871393 : RT @ZeniaConfusa: Gettò fango sul Museo Egizio con un video fake, deputato Lega condannato - thecoolmauri : RT @La_manina__: In un video su Facebook telefonava al Museo Egizio di Torino per protestare sui biglietti gratis agli arabi. Era una bufa… -