Muore di Coronavirus | lo scoprono solo dopo il decesso | reparto infettato

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Un uomo non riesce a guarire dalla sua morte.allora infatti avviene qualcosa di inquietante. Gli ospedali di Sestri Levante e di Lavagna sono in subbuglio a causa di un uomo morto per. Ilriguarda un italiano, pugliese di 41 anni, originario di Canosa in provincia di … L'articolodiloilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com