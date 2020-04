MotoGP, Danilo Petrucci: “Alla ripresa non potrò sbagliare, perché i risultati influenzeranno il futuro” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Danilo Petrucci ha parlato a Marca, toccando in un’intervista molti temi, a partire dal suo contratto, in scadenza a fine stagione, del campionato che si potrà disputare in questo 2020 e delle varie rivalità con i piloti della MotoGP, elencando i punti di forza dei suoi principali avversari. Sul suo contratto in scadenza a fine 2020: “Certamente bisognerà fare una buona stagione, che si tratti della metà o di un mini campionato. Non posso sbagliare perché i risultati influenzeranno il futuro. Non so se avrò meno pressione o più del solito. Non ho pensato molto ai contratti, perché alla fine valgono solo i risultati delle gare. Ci saranno meno possibilità di mostrare il nostro valore, ma ci sono anche piloti che hanno firmato per il 2021 prima dell’inizio di questa stagione“. Sulle gare che si potranno ... Leggi su oasport MotoGP - il protrarsi del Coronavirus congela anche il mercato piloti. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci potrebbero rimanere in Ducati

