Mosca ha riempito i suoi arsenali di armi “avanzate”

(Di mercoledì 22 aprile 2020) L’esercito di, dopo una lunga fase di impasse dopo il crollo dell’Unione sovietica, è stato oggetto di un ampio programma di rafforzamento nel campo degli armamenti di ultima generazione che sta rivelando dati sempre più precisi. L’intento – come spesso è ipotizzato in questi casi – è quello di dare un’idea più precisa della potenza a disposizione del Cremlino. Una potenza che tiene ad essere sempre più tecnologica e competitiva. Secondo quanto riportato recentemente da Tass, agenzia d’informazione in stretto collegamento con il governo della Federazione Russa, le Forze Armate dihanno ricevuto oltre 12.000 sistemi d’arma “avanzati” dall’inizio del 2012. Le Forze aerospaziali (Vks) e l’Aviazione di Marina oltre 1.400 unità tra ...