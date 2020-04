Morto di Covid dopo un tampone negativo | infettato il reparto d' ospedale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Otto pazienti e 4 operatori sanitari dell’di Lavagna sono risultati positiviche neldi Medicina è stato curato senza accorgimenti un quarantunenne con una polmonite bilaterale dovuta al coronavirus, ma che in precedenza aveva avuto una diagnosi negativa.L’uomo era stato infatti mandato a casa daldi Sestri Levanteun; poi era entrato nell’di Lavagna, in unno, dove è. Gli accertamenti compiuti hanno stabilito che era positivo. Ildi medicina è stato sgomberato e sanificato.

Un uomo di 37 anni di Bosconero è morto per problemi ai polmoni: trattato come caso Covid-19, si sospetta un tumore BOSCONERO (TORINO). Muore a tre giorni dalla data del matrimonio. Luca Cristina, 37 ...Non ce l’ha fatta. Contagiato dal Coronavirus, e dopo quasi un mese di ricovero in terapia intensiva, è morto, a soli 58 anni il giudice onorario del tribunale di Lucca dottor Carlo Mancini, anche ...