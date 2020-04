Morti Coronavirus | Iss 54 sotto i 40 anni Solo 10 senza patologie preesistenti

Capezzone : +++Ieri a #quartarepubblica @qrepubblica+++ CLIPPINO 1 Nessuno al mondo scatena i pm con i morti di Coronavirus anc… - redazioneiene : “I pazienti erano buttati a terra nel water. Erano nudi, non mangiavano da 4-5 giorni. Sembrava un lager”.… - SkyTG24 : Coronavirus #Napoli, per la prima volta zero contagi e zero morti - Miti_Vigliero : Video In Brasile troppi morti per l'epidemia: un mare di bare e sepolte tutte insieme - firenzeviola_it : RT @giannattasius: Sono 97 i nuovi positivi al #Coronavirus in #Toscana oggi, mercoledì 22, su 3.477 tamponi analizzati. I casi totali da i… -

Morti Coronavirus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morti Coronavirus