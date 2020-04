Momenti di sofferenza Adriana Volpe e il marito | l' indiscrezione bomba di Signorini

(Di mercoledì 22 aprile 2020)difficili per. Uscita dal Grande Fratello Vip a causa della morte del suocero per coronavirus, la conduttrice sarebbe in crisi con ilRoberto Parli, anche a causa della affettuosa amicizia con l'ex coinguilino Andrea Denver (anche se lei ha sempre respinto le avances esplicite del giovane modelllo). A confermare però il gelo coniugale è il settimanale Chi, diretto da quell'Alfonsopadrone di casa anche dello stesso GF Vip. Lae ilstanno vivendo lontani la quarantenta, dopo aver lasciato al Svizzera (dov'è morto il suocero) ed essere tornata in Italia da sola con la figlia. "Stanno vivendo un momento di”, riporta Chi. “Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato, ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza ...

"Dopo il GF Vip, neanche le condoglianze". Volpe, retroscena sull'ex collega: Magalli voleva chiarire così? "Stanno vivendo un momento di sofferenza", riporta Chi. "Roberto, che ha appena perso il