Modificare il vaccino contro il morbillo per combattere il coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) (foto: Artyom Geodakyan/Getty Images)Un asse Vienna-Parigi-Pittsburgh potrebbe traghettarci velocemente fuori dalla pandemia di Covid-19 sfruttando uno dei vaccini più contestati dai No-vax, l'Mpr contro morbillo, parotite e rosolia. L'idea è di Modificare il vaccino, costituito da virus vivi attenuati, perché esprima anche la proteina spike di Sars-Cov-2 stimolando la produzione di anticorpi specifici. Una via promettente, che potrebbe far risparmiare tempo e soldi. Il progetto di un Mpr modificato Dei 115 progetti attivi per lo sviluppo di un vaccino contro Sars-Cov-2, 8 sono finanziati dalla Cepi, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Uno di questi si articola tra l'Istituto Pasteur in Francia, l'azienda Themis in Austria e l'università di Pittsburgh negli Stati Uniti e si basa sulla modifica di un vaccino ...

