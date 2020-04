Milano-Sanremo 1974 | la stoccata letale di Felice Gimondi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La grandezza dei campioni spesso, più che nei titoli e nelle vittorie conquistate, si misura anche nel talento e nella bravura degli avversari contro cui essi si trovano a competere. Non risulterà strano quindi definireuna leggenda dello sport italiano poichè, anche se si volessero chiudere gli occhi sui tre Giri d’Italia conquistati (1967-1969-1976), sul Tour de France in bacheca (1965), sui trionfi alla Vuelta (1968), alla Parigi-Roubaix, alla, sulla doppietta al Giro di Lombardia e sul titolo iridato, bisognerebbe poi strabuzzarli, gli occhi, quando si nota che ha dovuto sfidarsi per tutta la carriera con il “cannibale” Eddy Merckx, probabilmente il miglior ciclista di sempre. Oggi la nostra attenzione si porrà tuttavia su una delle vittorie più gloriose del campione di Sedrina, nella...