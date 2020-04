Milano, fossa comune per morti da Coronavirus/ Solo croci, ecco chi sarà sepolto (Di mercoledì 22 aprile 2020) A Milano è stata istituita una fossa comune per i morti da Coronavirus: sorge al campo 87 del Cimitero Maggiore, nel quartiere Musocco. Nessun monumento funebre, Solo croci tutte uguali. Leggi su ilsussidiario Milano - una fossa comune per le vittime del coronavirus

