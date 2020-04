Milano, 120mila euro in contanti e 55 grammi di cocaina nascosti in casa: arrestati padre e figlio (Di mercoledì 22 aprile 2020) padre e figlio di 53 e 28 anni, di origine marocchina, sono stati arrestati dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacenti: la polizia ha trovato nel loro appartamento alla periferia di Milano 55 grammi di cocaina oltre a 120mila euro in contanti. La casa era protetta da un sistema di videosorveglianza attivo sia in balcone che all'ingresso per monitorare l'arrivo delle forze dell'ordine. Leggi su fanpage Coronavirus - ultime notizie – L’Italia sfiora i 120mila casi di contagio totali. Speranza : «Prima vinciamo la battaglia sanitaria - poi ripartenza». Sala chiede più controlli a Milano e Raggi i tamponi per i senza fissa dimora (Di mercoledì 22 aprile 2020)e figlio di 53 e 28 anni, di origine marocchina, sono statidalla polizia per detenzione di sostanza stupefacenti: la polizia ha trovato nel loro appartamento alla periferia di55dioltre ain. Laera protetta da un sistema di videosorveglianza attivo sia in balcone che all'ingresso per monitorare l'arrivo delle forze dell'ordine.

romi_andrio : RT @qn_giorno: #Milano, cocaina e 120mila euro nascosti in casa: arrestati padre e figlio - ilmetropolitan : Milano, 120mila € e 55 gr di cocaina nell’appartamento videosorvegliato: Polizia arresta padre e figlio - qn_giorno : #Milano, cocaina e 120mila euro nascosti in casa: arrestati padre e figlio - EusapiaMaria : @CasaliGiul @christianraimo @iltrumpo Noi lombardi siamo x l'autonomia. Ma non la mollano a Roma. Perché? Perché l… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano 120mila Milano, 120mila € e 55 gr di cocaina nell'appartamento videosorvegliato: Polizia arresta padre e figlio ilMetropolitano.it Cocaina e 120mila euro nascosti in casa: arrestati padre e figlio

Milano, 22 aprile 2020 - Cocaina e soldi in casa ... Durante questa fase padre e figlio hanno discusso per l'attribuzione reciproca della sostanza. Sono emersi, inoltre, 120mila in contanti: 76mila ...

Avevano cocaina e 120mila euro in casa, presi padre e figlio

Un marocchino di 53 anni e il figlio 28enne sono stati arrestati dalla polizia per la detenzione di 50 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 55 grammi) che nascondevano nel loro appartamento a ...

Milano, 22 aprile 2020 - Cocaina e soldi in casa ... Durante questa fase padre e figlio hanno discusso per l'attribuzione reciproca della sostanza. Sono emersi, inoltre, 120mila in contanti: 76mila ...Un marocchino di 53 anni e il figlio 28enne sono stati arrestati dalla polizia per la detenzione di 50 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 55 grammi) che nascondevano nel loro appartamento a ...