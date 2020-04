Michelle Obama legge libri per bambini sui social: così sostiene i più piccoli durante la quarantena (Di mercoledì 22 aprile 2020) Michelle Obama ha sempre dimostrato di essere una mamma attenta e premurosa e in questo momento storico difficile il suo pensiero non poteva che andare ai più piccoli. Ha lanciato l'iniziativa "Monday with Michelle" e nelle prossime settimane leggerà in diretta social i suoi libri per bambini preferiti.Continua a leggere Leggi su fanpage «Mondays with Michelle Obama» - l’ex First Lady debutta su Youtube

I fratelli Russo e Barack e Michelle Obama produrranno un film Netflix sui migranti

