Michelle Hunziker si confessa su Instagram | cosa farà dopo il lockdown

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 22 aprile 2020) L’intervista di Freeda aDurante una intervista in direttacon Freeda,parla della sua vita e dei suoi sogni post pandemia. L’intervistatrice le pone diverse domande fino ad arrivare alla domanda finale: “farai alla fine di tutto questo?” L’intervista particolare e le risposte mai scontate Freeda, abituata ad intervistare molti cantanti, si è sempre distinta per domande che cominciavano con il testo di alcune canzoni del repertorio dell’intervistato per poi entrare più nel dettaglio. Conperò ha dovuto inventarsi qualdi nuovo. La sua idea è stata quella di utilizzare dei proverbi e poi rigirare la loro morale sotto forma di domanda alla presentatrice. Uno di questi è stato ‘Chi si fa i fatti suoi campa cent’anni’, usato per ...