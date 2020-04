“Mia figlia ha 2 mesi, prendetevela”, bimba salvata a Napoli (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli Agenti e Ufficiali dell’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale, diretta dal Capitano Sabina Pagnano, durante le attività connesse all’emergenza epidemiologica, hanno ricevuto un’allarmante segnalazione relativa ad un uomo che si aggirava in strada con una neonata nel quartiere Vasto con l’intenzione di affidarla ad estranei perché, riferiva, di non essere in grado di accudire la figlia. I cittadini preoccupati da queste allarmanti affermazioni, hanno allertato la Polizia Locale che, rintracciato l’uomo, hanno fin da subito notato il forte stato di disperazione del soggetto che inevitabilmente lo trasferiva alla stessa neonata tra le sue braccia che non cessava di piangere. Gli operatori hanno quindi allertato il 118 per verificare le condizioni di salute della ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - il racconto del paziente 1 Mattia : “Mia figlia mi ha tenuto in vita”

