Meteo Italia sino al 2 Maggio | PERTURBAZIONI per avvio mese con PIOGGE

(Di mercoledì 22 aprile 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEFINO AL 2. Le condizioniclimatiche, nel corso della prima settimana di, dovrebbero continuare sulla falsa riga di quel che sta succedendo in questi giorni. Prepariamoci pertanto all'arrivo di altre, probabilmente nord atlantiche ma senza escludere l'eventuale transito di gocce freddo isolatesi tra la Penisola iberica e il Marocco. Prima però negli ultimi giorni di aprile, potrebbe subentrare un generale miglioramento indotto dal ritorno dell'Alta Pressione. Specifichiamo subito che non sarà una struttura potente, in grado di prendere il sopravvento, sarà piuttosto un blando Anticiclone passibile immediatamente di scricchiolii dettati da costanti apporti destabilizzanti da ovest. Osservando l'andamento termico, le attuali proiezioni sembrano scongiurare eccessi di caldo. E' vero, avremo un ...

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 2 MAGGIO. Le condizioni meteo climatiche, nel corso della prima settimana di maggio, dovrebbero continuare sulla falsa riga di quel che sta succedendo in questi ...