Melanoma, ricerca italiana apre strade per cure future (Di mercoledì 22 aprile 2020) Segreti invisibili delle cellule e del sistema immunitario potranno aiutarci a controllare meglio il Melanoma. Ma si sta puntando, per i tumori in generale, anche ad agire sul metabolismo delle cellule neoplastiche, cercando di togliere loro il carburante che le fa crescere. La ricerca italiana è in prima linea nella sfida futura al cancro, come dimostrano due studi appena pubblicati, sostenuti tra gli altri a Fondazione AIRC. “Rieducazione” di cellule anti-Melanoma Sul Journal of ImmunoTherapy of Cancer sono stati pubblicati i risultati di una ricerca coordinata da Donatella Del Bufalo dell’Istituto Tumori regina Elena di Roma, in collaborazione con gli scienziati dell’Università del Piemonte Orientale di Novara. L’obiettivo dello studio è il Melanoma, che colpisce in particolare i giovani e che ogni anno fa registrare più di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 aprile 2020) Segreti invisibili delle cellule e del sistema immunitario potranno aiutarci a controllare meglio il. Ma si sta puntando, per i tumori in generale, anche ad agire sul metabolismo delle cellule neoplastiche, cercando di togliere loro il carburante che le fa crescere. Laè in prima linea nella sfida futura al cancro, come dimostrano due studi appena pubblicati, sostenuti tra gli altri a Fondazione AIRC. “Rieducazione” di cellule anti-Sul Journal of ImmunoTherapy of Cancer sono stati pubblicati i risultati di unacoordinata da Donatella Del Bufalo dell’Istituto Tumori regina Elena di Roma, in collaborazione con gli scienziati dell’Università del Piemonte Orientale di Novara. L’obiettivo dello studio è il, che colpisce in particolare i giovani e che ogni anno fa registrare più di ...

