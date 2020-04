“Medici e sanitari dicono ‘no’ all’obbligo vaccinale” (Di giovedì 23 aprile 2020) Era la conferma che gli attivisti no-vax attendevano, ma anche a questo giro dobbiamo parlare di disinformazione: medici e sanitari non hanno detto “no” all’obbligo vaccinale, bensì solamente una parte di essi che riguarda un sindacato. Disinforma, a tal proposito, il sito Libera scelta dal quale abbiamo preso il titolo: secondo un titolo pubblicato il 17 marzo 2018. Disinformano anche coloro che hanno ripreso a condividere la notizia, in quanto si tratta appunto di un articolo del 2018 che non riguarda affatto i potenziali vaccini contro il Coronavirus. Lo riportava anche Il Resto del Carlino in un articolo del 20 marzo 2018: l’ANAAO della regione Emilia Romagna, sindacato medico italiano, nella persona del segretario dell’AUSL di Modena contestava l’obbligatorietà della vaccinazione dei medici contro morbillo, parotite, ... Leggi su bufale “Medici - infermieri e operatori sanitari sono i nostri guerrieri. Non li lasceremo soli” (Di giovedì 23 aprile 2020) Era la conferma che gli attivisti no-vax attendevano, ma anche a questo giro dobbiamo parlare di disinformazione: medici enon hanno detto “no” all’obbligo vaccinale, bensì solamente una parte di essi che riguarda un sindacato. Disinforma, a tal proposito, il sito Libera scelta dal quale abbiamo preso il titolo: secondo un titolo pubblicato il 17 marzo 2018. Disinformano anche coloro che hanno ripreso a condividere la notizia, in quanto si tratta appunto di un articolo del 2018 che non riguarda affatto i potenziali vaccini contro il Coronavirus. Lo riportava anche Il Resto del Carlino in un articolo del 20 marzo 2018: l’ANAAO della regione Emilia Romagna, sindacato medico italiano, nella persona del segretario dell’AUSL di Modena contestava l’obbligatorietà della vaccinazione dei medici contro morbillo, parotite, ...

luigidimaio : In aiuto alle nostre forze bianche sono arrivati dall’estero oltre 330 medici e infermieri e ospedali da campo in g… - Pontifex_it : Pensiamo al lavoro difficile degli operatori sanitari, infermieri e medici, con i malati disabili che hanno preso i… - MinisteroSalute : In un mese reclutati 20.040 tra medici, infermieri e operatori sanitari contro il #Covid19. @robersperanza:'Risult… - Ori254 : RT @luigidimaio: In aiuto alle nostre forze bianche sono arrivati dall’estero oltre 330 medici e infermieri e ospedali da campo in grado di… - VerderameRenato : RT @luigidimaio: In aiuto alle nostre forze bianche sono arrivati dall’estero oltre 330 medici e infermieri e ospedali da campo in grado di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Medici sanitari Alzano Lombardo, le ore cruciali nell’ospedale del contagio: «Qui è un delirio, nessuno sa cosa fare» Corriere della Sera