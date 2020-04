Medici contro De Luca sugli ospedali Covid prefabbricati: “Scelta sbagliata, risorse sprecate” (Di mercoledì 22 aprile 2020) I Medici dell'ANAOO Assomed attaccano la scelta dell'ospedale prefabbricato: "risorse sprecate, si potevano usare i reparti vuoti dell'Ospedale del Mare". Come denunciato da Fanpage.it le opere costate 12 milioni di euro rischiano di essere "cattedrali nel deserto". Per impiegare la struttura prefabbricata dell'ospedale del Mare dovranno essere trasferiti Medici e infermieri da altri ospedali, mettendo in crisi gli organici già ridotti. I Medici attaccano anche l'uso delle cliniche private: "Pazienti trasferiti da ospedali pubblici in quelli privati quando non c'è carenza di posti, ma quanto ci costa?" Leggi su napoli.fanpage I medici contro De Luca sugli ospedali prefabbricati : “Scelta sbagliata - risorse sprecate”

E’ scontro tra l’Ordine dei Medici e l’Asl di Avellino : “Vogliono tapparci la bocca”

Ultime Notizie dalla rete : Medici contro Coronavirus, i sei Ordini dei medici contro Emiliano: "Scelte non condivisibili su piano assistenziale" Borderline24 - Il giornale di Bari L’epidemia da coronavirus Covid-19Tutte le informazioni dalla Puglia

Lo annuncia il presidente della Regione, Michele Emiliano. Negli ultimi giorni, sia i medici che i rappresentati sindacali delle forze dell'ordine hanno chiesto alla Regione di effettuare più tamponi ...

Medici e infermieri nelle vesti dei loro calciatori preferiti

Impegnati quotidianamente e in prima linea nella battaglia contro il coronavirus, tanti operatori sanitari hanno deciso di farsi “accompagnare” dai loro idoli, trasformando le tute protettive nelle ...

