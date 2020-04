Maturità, il ministero dell’Istruzione preme per il colloquio dal vivo e ipotizza i criteri per il voto finale (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’esame di maturità 2020, quello ai tempi del coronavirus, sta andando delineandosi. Accantonata l’idea delle classiche prove scritte e della prova orale, la maturità quest’anno consisterà in un maxi esame orale. Ognuna delle materie sarà potenzialmente affrontabile al cosiddetto “oralone”, che vedrà i ragazzi interrogati da commissari interni sul programma affrontato prima della chiusura delle scuole – avvenuta in tutta Italia tra il 22 febbraio e il 5 marzo. L’inedita prova dovrebbe prevedere esercitazioni scritte – traduzioni per i licei – e un colloquio sull’alternanza scuola-lavoro. LEGGI ANCHE >>> Azzolina firma l’ordinanza per i membri interni all’esame di maturità: «Sarà un esame vero» Stando alla curva dei contagi l’orale di ... Leggi su giornalettismo Coronavirus : preside liceo Palermo - ‘Ministero naviga a vista - su maturità troppe incertezze’ (2)

