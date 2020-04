Mattarella nomina i nuovi Alfieri della Repubblica | chi sono i 25 giovani scelti dal

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 aprile 2020) I più piccoli hanno 9 anni, il più grande 19. In tutto25,ssimi, estatidal Capo dello Stato Sergiocome. Premiati perché sidistinti con azioni coraggiose e solidali, mettendosi a serviziocomunità. C’è chi ha donato i propri capelli per i malati oncologici, chi si è impegnato in prima persona per la ricostruzionepropria città, sconvolta dal terremoto o da un’alluvione come nel caso di Venezia. Ma c’è anche chi si è impegnato nella lotta contro le discriminazioni e il bullismo e chi, invece, si dedica tutti i giorni al volontariato per aiutare i meno fortunati. Ecco le loro storie: April 22, 2020 Yuliya Amosava 17 anni, residente a Roma, premiata «per la capacità dimostrata nel trasformare ...