Massimo Boldi e Irene Fornaciari Da 5 settimane vivo un incubo | ho paura e

(Di mercoledì 22 aprile 2020)raccontano la loro quarantena a Novella 2000: "siamo chiusi in casa. Non ci vediamo da 5".

Massimo Boldi e Irene Fornaciari fidanzati in quarantena. Come tutte le coppie che non convivono, anche l’attore e la sua fidanzata devono fare i conti con la lontananza forzata a causa della ...Massimo Boldi racconta le ultime settimane lontano dalla compagna Irene Fornaciari e svela di sentire molto la sua mancanza. L’attore 74enne è legato da diversi mesi all’imprenditrice. I due fanno ...