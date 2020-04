BarillariM5S : #LazioLeaks 133 milioni di € per mascherine e guanti! I fornitori, scelti senza bando pubblico, sono profumerie, so… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT : 'Distanze e mascherine finché non c'è il vaccino' #coronavirus #ANSA - matteograndi : “Apriremo quando i numeri lo consentiranno” Il che ci può anche stare. Ma la domanda è: a parte lockdown e task f… - rossella_falai : RT @VotersItalia: #Zingaretti portava comunque la #mascherina ?? perché guarda caso la Signora che appoggiava il suo ATTUALE assessore, riap… - ilcirotano : Guanti e mascherine utilizzati per la protezione da Covid19 abbandonati nell’ambiente - -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine per ?? CORONAVIRUS: quali mascherine sono davvero utili per proteggersi? | LA GUIDA Bsnews.it Coronavirus, rivoluzione trasporti. "Sul tram solo con le protezioni"

Roma, 22 aprile 2020 - Spianare i picchi dell’ora di punta, moltiplicare i mezzi, prevedere l’obbligo delle mascherine e dei guanti per i passeggeri, promuovere la mobilità sostenibile. Il trasporto ...

Mascherine per bambini: le produce un’azienda veneta

ROMA – Arriverà anche per i bambini la fase 2 e toccherà proteggerli dal virus per molte ore. Lo sa anche la ministra della Famiglia Elena Bonetti: «Dobbiamo abituarli. Se servono le mascherine, ci ...

