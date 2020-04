Mascherine fantasma alla Regione Lazio Avevamo l' offerta migliore | ci hanno scartato

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Dal 19 marzo la Protezione Civile dellaera in possesso di un preventivo (di cui II Tempo è in possesso) per acquistare due milioni diFFP2 e altrettanti di FFP3, tune marchiate 3M, a due euro e 53 centesimi al pezzo. Vale a dire, un preventivo più basso di 1,07 euro rispett

LegaSalvini : ZINGARETTI SI È PERDUTO MASCHERINE PER 35 MILIONI - grutli : RT @tempoweb: #Mascherine fantasma alla #RegioneLazio. 'Avevamo l'offerta migliore, ci hanno scartato' - tempoweb : #Mascherine fantasma alla #RegioneLazio. 'Avevamo l'offerta migliore, ci hanno scartato' - corrado_ita : RT @napam_51: I DUE CHE HANNO DISTRUTTOLA SANITÀ PUBBLICA DEL LAZIO,CHIUDENDO 16 OSPEDALI E TAGLIANDO 3600 POSTI LETTO,LASCIANDO QUELLI RIM… - Rojas3299 : RT @napam_51: I DUE CHE HANNO DISTRUTTOLA SANITÀ PUBBLICA DEL LAZIO,CHIUDENDO 16 OSPEDALI E TAGLIANDO 3600 POSTI LETTO,LASCIANDO QUELLI RIM… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine fantasma

Il Tempo

Dal 19 marzo la Protezione Civile della Regione Lazio era in possesso di un preventivo (di cui II Tempo è in possesso) per acquistare due milioni di mascherine FFP2 e altrettanti di FFP3, tune ...Stando all’inchiesta, Ieffi avrebbe usato una società fantasma per partecipare alla gara d’appalto Consip per la fornitura delle mascherine utili per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Una società ...