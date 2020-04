Martina Stella Instagram | elegante nell’abito lungo dallo spacco esagerato

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La bellissimaha iniziato a recitare a 17 anni. Da dopo il suo primo film, ovvero L’ultimo bacio, la sua carriera da attrice non si è più fermata. L’artista ha preso parte a numerosi film tra cui: Un’estate ai Caraibi, Ti presento un amico, Sapore di te e Natale a 5 stelle. Inoltre l’abbiamo vista anche in diverse fiction, ad esempio:Tutti pazzi per amore 3, Matrimoni e altre follie e L’allieva. Attualmente la showgirl è molto attiva anche suoi social. Poche ore fa suha pubblicato una sua foto decisamente intrigante. Lodell’abito ha mandato fuori di testa i suoi ammiratori. Leggi anche –> Elena Morali, lezioni di cucina in jeans e reggiseno: «Davvero interessante!»: abitoLo...