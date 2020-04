Maria De Filippi si allontana da Maurizio Costanzo? Il retroscena (Di mercoledì 22 aprile 2020) Maurizio Costanzo, Maria De Filippi svela: “Si sta nello stesso tavolo, ma lontani” Il coronavirus ha rivoluzionato i palinsesti tv e cambiato anche la vita degli italiani, compresa quella di Maria De Filippi. Come riportato sulle pagine del settimanale Chi in uscita oggi, la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te è molto scrupolosa con l’igiene in casa, pronta a rispettare alla lettera le norme sul distanziamento sociale: “A casa tutto è disinfettato con l’alcool, le scarpe rimangono nel pianerottolo, all’ingresso c’è l’amuchina, per cena si sta allo stesso tavolo ma lontani”. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sarebbero perciò distanti, ma solo fisicamente. La coppia d’oro della tv italiana continua ad essere solida e affiatata e in queste settimane Maria De Filippi ... Leggi su lanostratv Maria De Filippi pronta a cambiare | Drastiche modifiche nella commissione di Amici

