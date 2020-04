Maria De Filippi passeggia col suo cane e racconta la quarantena al lavoro e a casa (Foto) (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ ipocondriaca Maria De Filippi, come Carlo Verdone, e la sua quarantena è difficile come per tutti ma insegna anche tanto (Foto). Lo confessa alla rivista Chi che questa settimana pubblica anche le Foto della conduttrice con il suo adorato cane, il bassotto Ugo. Una passeggiata per le vie di Roma, di certo breve, il tempo necessario per il cane e magari per fare gli acquisti necessari. Maria De Filippi ha confessato la sua paura per il coronavirus ma l’ipocondria la supera come sempre, non ha dubbi. I cani le fanno compagnia, sono la sua passione, anche se tutto il resto è stato stravolto da questa emergenza che ha colpito tutti. Lo stop ai programmi tv, i progetti da rifare e la paura del contagio, la vita è cambiata, le abitudini sono state tutte stravolte ma lei continua a lavorare. LA quarantena DI Maria DE Filippi IN casa E AL ... Leggi su ultimenotizieflash Maurizio Costanzo caccia Maria De Filippi | La conduttrice deve stare lontana da lui

