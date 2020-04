Marchisio | «L’Italia ha tanti giovani interessanti | sta vivendo un bel momento»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Claudioha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com: queste le parole del Principino Claudiosi è raccontato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com: queste le parole del Principino suitalenti italiani. LEGGI L'INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 Uno sguardo in Nazionale: Tonali, Chiesa, Zaniolo… sono loro i campioni azzurri del futuro? «La nazionale staun bela livellole. Oltre a loro penso anche a Barella, Castrovilli e molti altri. Ma dato che abbiamo parlato di settorele Juve aggiungo anche Nicolussi Caviglia e Fagioli».