Marchisio | La mia vita alla Juve sarà sempre una Vi dico chi sono i migliori

(Di mercoledì 22 aprile 2020) ​Claudio, ex centrocampista della ​ntus, ha parlato in esclusiva ai microfoni dintusNews24.com. Il Principino ha detto la sua sul futuro e anche sul valore del settore giovanile bianconero. Ecco le sue dichiarazioni più importanti. Ciao Claudio, prima di tutto: come stai? Questo periodo ci ha insegnato a dare più valore a questa domanda. "Hai ragione, e chissà che d’ora in avanti non si inizi anche ad ascoltare la risposta del nostro interlocutore affinché un semplice ‘ciao,...