Manchester City | Fernandinho | perché il brasiliano è fondamentale

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020)si è rivelato prezioso anche quest’anno per il. Ha giocato soprattutto in difesa Con l’arrivo di Rodri, questa stagione di(la sua ultima al) sarebbe dovuta essere da comprimario. Tuttavia, con l’infortunio di Laporte capitato ad agosto, ilsi è riscopertoper Guardiola.ha infatti agito soprattutto da difensore centrale e- seppur non sia quello di qualche anno fa – ha portato quell’intensità di cui ilha bisogno. I numeri lo dimostrano.ha vinto 43 tackle (record della squadra) su un totale di 55 tentati Leggi su Calcionews24.com