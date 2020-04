“Mamma | Goffredo mi sta tradendo dentro casa tua” Aurora Ramazzotti | caos a casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Quando Le Iene parlano di complotti, processi o medicina fanno sempre un po’ ridere. Quando invece provano a far ridere o a far qualche scherzo sono senza dubbio i migliori: vittima designata per il primo scherzo in quarantena è proprio lei: Michelle Hunziker. Con la complicità della figlia, il fidanzatoCerza, e la migliore amica Sara, la quarantena di Michelle si anima. Autori della burla sono Alessio Parenti che, con la complicità di Alessandro Onnis e Stefano Corti, sono riusciti a produrre il primo scherzo del programma satirico durante la quarantena, dopo lo stop forzato a causa del caso positivo al Coronavirus all’interno del proprio staff. Tutto è capitato durante la prima puntata delle Iene: Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma sembrano condurre vicini allo stesso tavolo di sempre ma, come spiegato in ...