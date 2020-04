Maltempo: in Lombardia 28,5 milioni per 131 interventi (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ di 28,5 milioni lo stanziamento che servirà a 131 interventi per rimediare ai danni del Maltempo che si è abbattuto sulle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese i tra il 29 e il 30 ottobre del 2018 . Si tratta di una seconda tranche (che riguarda 84 Comuni) dopo i 36 milioni stanziati nel 2019 per cui, ha spiegato l’assessore alla Protezione civile della Lombardia Pietro Foroni “abbiamo immediatamente attivato gli Enti attuatori degli interventi” in modo che possano partire al più presto con i cantieri o con la “rendicontazione e recupero del finanziamento per quelli già realizzati a proprie spese”. Ottantuno interventi sono di riduzione del rischio, 50 interventi di somma urgenza.L'articolo Maltempo: in Lombardia 28,5 milioni per 131 interventi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Maltempo - allerta meteo gialla in Lombardia per rischio idrogeologico e vento forte fino al 31 marzo

Milano, 22 apr. (askanews) - Ammonta complessivamente a circa 28,5 milioni di euro il Piano predisposto dalla Regione Lombardia e approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per 131 interventi

