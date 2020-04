"Ma che cosa state facendo lì..." ​Lo scherzo che gela la Hunziker - (Di mercoledì 22 aprile 2020) Luana Rosato Le Iene hanno colpito ancora: vittima del primo scherzo in quarantena è stata Michelle Hunziker, che ha temuto per un po' che la figlia Aurora potesse essere tradita sotto i suoi occhi dal fidanzato e dall'amica Il primo scherzo organizzato da Le Iene in quarantena ha colpito Michelle Hunziker, che sta trascorrendo questo periodo di clausura in quel di Bergamo, nella casa che condivide con il marito Tomaso Trussardi. Insieme alla conduttrice e all’imprenditore, oltre alle due figlie piccole, ci sono anche Aurora Ramazzotti, primogenita della Hunziker, il fidanzato di quest’ultima, Goffredo Cerza, e la loro migliore amica, Sara Daniele. Stefano Corti e Alessandro Onnis, inviati di Italia 1, hanno arruolato proprio i tre ragazzi per tendere un clamoroso tranello a Michelle. Entrati in contatto con Aurora, le hanno proposto di far credere alla ... Leggi su ilgiornale Anche Le Iene a Soleto : cosa è successo nella RSA La Fontanella? Nina Palmieri indaga strage di nonni

Pure Exor accusa Zingaretti : “Mascherine - scartata l'offerta migliore”. Carta canta - le cifre che inchiodano il leader del Pd. Cosa c'è dietro?

Cosa sono i recovery bond e perché sono diversi dai coronabond (Di mercoledì 22 aprile 2020) Luana Rosato Le Iene hanno colpito ancora: vittima del primoin quarantena è stata Michelle, che ha temuto per un po' che la figlia Aurora potesse essere tradita sotto i suoi occhi dal fidanzato e dall'amica Il primoorganizzato da Le Iene in quarantena ha colpito Michelle, che sta trascorrendo questo periodo di clausura in quel di Bergamo, nella casa che condivide con il marito Tomaso Trussardi. Insieme alla conduttrice e all’imprenditore, oltre alle due figlie piccole, ci sono anche Aurora Ramazzotti, primogenita della, il fidanzato di quest’ultima, Goffredo Cerza, e la loro migliore amica, Sara Daniele. Stefano Corti e Alessandro Onnis, inviati di Italia 1, hanno arruolato proprio i tre ragazzi per tendere un clamoroso tranello a Michelle. Entrati in contatto con Aurora, le hanno proposto di far credere alla ...

borghi_claudio : Mi permetto di aggiungere una cosa: quale altro leader in un'occasione come quella di oggi avrebbe avuto l'umiltà e… - borghi_claudio : Scusa @Mov5Stelle cosa intende @matteorenzi quando dice che il MES è già deciso ma @GiuseppeConteIT ha bisogno di u… - pisto_gol : Il 21 aprile 2002 successe che in Chievo-Inter, dopo aver annullato un gol a Ronaldo per fuorigioco inesistente, l’… - iamanoustider : RT @laluisellina: Ho appena sentito l'intervento di ieri della meloni in parlamento. Volevo chiedere a @gaiatortora in che cosa avrebbe asf… - paolarocchi1 : Ma cosa sta dicendo radio 24?! Che i vaccini indeboliscono il sistema immunitario? È esattamente l’opposto!!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : che cosa Nessuno sa che cosa sta succedendo tra i cinquestelle, nemmeno loro Linkiesta.it Claudio Ranieri: «Coronavirus, il calcio non può avere fretta. Meglio non giocare adesso»

«Siamo una delle industrie più a rischio proprio perché il nostro è uno sport di contatto. E non vorrei che la fretta ci portasse a commettere degli errori». Che cosa non le torna del protocollo? «È ...

Kouame: «Per Iachini gioco anche in porta! Sogno la Champions con la Fiorentina»

Qualcosa di liberatorio che dedicherò alla mia famiglia e a tutti coloro che in questi mesi stanno facendo di tutto per combattere questo terribile virus». RIBERY – «Cosa mi ha colpito? Tutto. Mi ...

«Siamo una delle industrie più a rischio proprio perché il nostro è uno sport di contatto. E non vorrei che la fretta ci portasse a commettere degli errori». Che cosa non le torna del protocollo? «È ...Qualcosa di liberatorio che dedicherò alla mia famiglia e a tutti coloro che in questi mesi stanno facendo di tutto per combattere questo terribile virus». RIBERY – «Cosa mi ha colpito? Tutto. Mi ...