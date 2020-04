M5s | lettera dei probiviri a 4 eurodeputati | “Hanno votato in dissenso con il gruppo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ed Eleonora Evi sono finiti sotto la lente dell’organo disciplinare del Movimento 5 Stelle. Il motivo dellaricevuta dai quattro europarlamentari è il voto contrario (nei casi di Corrao, Pedicini e D’Amato) o l’astensione (nel caso di Evi) sulla risoluzione riguardante i provvedimenti da intraprendere a livello europeo per il contrasto alle conseguenze economiche del coronavirus. I parlamentari di Bruxelles hanno adesso dieci giorni per inviare le controdeduzioni, spiegando i motivi che li hanno spinti a votare per due separati dalpentastellato. “Non ci sono i presupposti” per un’azione disciplinare, ha dichiarato Corrao, “siamo nel giusto al 100%”. Già in passato i quattro avevano preso le distanze dalla posizione delfacendo mancare il voto ...