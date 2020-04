LUKAKU PRIMA DI INTER-CAGLIARI TUTTI AMMALATI Il club precisa | solo 4 influenze

FcInterNewsit : Lukaku: 'Prima di Inter-Cagliari 23 giocatori su 25 erano malati: tosse e febbre. Covid-19? Non c'è certezza' - lewixbreathin : l’inter ha richiamato lukaku per quello che ha affermato ma se il problema eravamo noi che avevamo portato il virus… - Salvo2410libero : Lukaku ha l'evidente colpa del fatto che doveva parlare prima. Per non parlare del fatto che avrebbe dovuto annunci… - demarialuca : @ilRomanistaweb La prima doveva essere una gigantografia sulle dichiarazioni di lukaku.....altro che sky - CalcioNapoli24 : -

LUKAKU PRIMA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LUKAKU PRIMA