Luis Sepúlveda | il tributo della Street Artist Laika

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “No paramos de llorar” (tr. “Non smettiamo di piangere”). Così si intitola l’omaggio che laha voluto tributare aSepúlveda, scomparso dopo avere combattuto per settimane contro il Coronavirus. Nell’opera ci sono due personaggi iconiciproduzione letteraria dello scrittore cileno, un gabbiano in volo e un gatto. Entrambi sono in lacrime, e il gatto, che indossa una mascherina, si ripara dalla pioggia di lacrime del gabbiano. “Sono sempre stata una grande lettrice di Sepúlveda – ha dichiarato- e la notiziasua morte mi ha particolarmente toccata. Ho scelto di salutarlo attraverso Fortunata e Zorba, La gabbianella e il gatto, perché è il primo suo libro che ho letto e forse anche quello più conosciuto, con cui Sepúlveda è riuscito a ...