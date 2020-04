L’Ordine dei giornalisti contro Feltri “rischia di travolgere l’immagine della categoria” (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’Ordina dei giornalisti si mobilita contro Vittorio Feltri, dopo le parole rivolte al Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il presidente dell’CNOG Carlo Verna ha dichiarato “Il caso che riguarda l’iscritto Vittorio Feltri va molto oltre le competenze che la legge ha demandato ai Consigli di disciplina territoriali. Il presidente dell’Ordine lombardo mi ha rassicurato circa la trasmissione degli atti al giudice deontologico naturale, relativi all’ennesima segnalazione. Ma ritengo che i comportamenti di questo signore rischino di travolgere l’immagine dell’intera categoria dei giornalisti italiani, che è mio dovere tutelare, a tal fine sarà dato mandato a un legale”. L’Ordine nazionale si è tempestivamente relazionato con Agcom, cui tempo fa ha fornito un contributo significativo sul regolamento relativo al ... Leggi su ilnapolista L’ordine dei giornalisti (prima della frase sui meridionali inferiori) dice che Feltri è un seminatore d’odio

