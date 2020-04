L’ora della Verità, Prima Puntata: Clotilde Indaga Sulla Sua Famiglia! (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’ora della Verità, trama Prima Puntata: in giovanissima età Clotilde ha dovuto affrontare un lutto davvero devastante. Moltissimi anni dopo, però, la verità che sta per emergere potrebbe cambiare davvero tutto… L’ora della Verità è la nuova fiction prevista dai palinsesti Mediaset. La serie sarà un appassionante giallo che avrà come protagonista Clotilde, la quale vorrà ripercorrere un tragico avvenimento del suo passato per scoprire finalmente la verità. Alla luce infatti verranno degli aspetti davvero inquietanti che potranno cambiare il futuro, ma in un certo senso anche il passato, della protagonista. Ecco quindi le anticipazioni della Prima Puntata della nuova fiction. L’ora della Verità, trama Prima Puntata: la famiglia di Clotilde perde la vita! La fiction si apre con un salto ... Leggi su uominiedonnenews Beautiful anticipazioni : Flo stanca di mentire vuole dire tutto a Hope ma l’ora della verità non è vicina

L’ora della verità quando va in onda? Caterina Murino parla della fiction

