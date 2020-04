L’Oms ritiene pericolosi gli eventi sportivi: “Amplificano i rischi” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ricominciare o non ricominciare. Il mondo dello sport sfoglia la propria margherita e deve trovare un difficile equilibrio tra salute ed economia. Di fatto la pandemia ha messo e sta mettendo a dura prova i Paesi nei quali ha avuto una particolare diffusione e prendere delle decisioni sulla base degli eventi da organizzare non è semplice. Interessi economici e sociali, come detto, si scontrano con una realtà priva del vaccino e quindi dare il via libera a qualunque competizione non è a cuor leggero. Da questo punto di vista l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso un parere molto critico a riguardo. Per bocca di Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, la posizione è la seguente: “Gli eventi sportivi rappresentano per loro natura un assembramento. E sappiamo che un gran numero di persone in un luogo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ricominciare o non ricominciare. Il mondo dello sport sfoglia la propria margherita e deve trovare un difficile equilibrio tra salute ed economia. Di fatto la pandemia ha messo e sta mettendo a dura prova i Paesi nei quali ha avuto una particolare diffusione e prendere delle decisioni sulla base deglida organizzare non è semplice. Interessi economici e sociali, come detto, si scontrano con una realtà priva del vaccino e quindi dare il via libera a qualunque competizione non è a cuor leggero. Da questo punto di vista l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso un parere molto critico a riguardo. Per bocca di Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, la posizione è la seguente: “Glirappresentano per loro natura un assembramento. E sappiamo che un gran numero di persone in un luogo ...

