Lombardia, i medici contro la Regione (Di giovedì 23 aprile 2020) La sezione lombarda della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale, attacca duramente la Regione Lombardia per il piano relativo alla fase 2 che dovrebbe cominciare dal 4 maggio. Il segretario Paola Pedrini ha spiegato il perché di questo malcontento dei medici lombardi:"Rileviamo l'assoluta inconsistenza dei contenuti del documento sulla 'fase 2', di recente approvato dal Consiglio regionale della Lombardia, riguardo alle proposte di riorganizzazione del sistema sanitario, che altro non fanno che riproporre l'esistente, lasciando di fatto immutate le criticità risultate evidenti, dolorosamente, nella gestione di questa pandemia"E poi si sofferma su due particolari passaggi del documento che dovrebbe fungere da "guida" per la ripresa delle attività:"Abbiamo preso atto, con stupore, del documento. Nella parte introduttiva leggiamo: 'La Risoluzione ... Leggi su blogo I medici attaccano la Lombardia : “Il piano per la Fase 2 è inconsistente”

Lombardia - i medici contro la Regione : "Piano fase 2 inconsistente - lascia immutate le criticità"

Brescia - la Regione Lombardia chiede un centro Covid dentro l’ospedale. I medici protestano e scrivono al ministro (Di giovedì 23 aprile 2020) La sezione lombarda della Fimmg, la Federazione italianadina generale, attacca duramente laper il piano relativo alla fase 2 che dovrebbe cominciare dal 4 maggio. Il segretario Paola Pedrini ha spiegato il perché di questo malcontento deilombardi:"Rileviamo l'assoluta inconsistenza dei contenuti del documento sulla 'fase 2', di recente approvato dal Consiglio regionale della, riguardo alle proposte di riorganizzazione del sistema sanitario, che altro non fanno che riproporre l'esistente, lasciando di fatto immutate le criticità risultate evidenti, dolorosamente, nella gestione di questa pandemia"E poi si sofferma su due particolari passaggi del documento che dovrebbe fungere da "guida" per la ripresa delle attività:"Abbiamo preso atto, con stupore, del documento. Nella parte introduttiva leggiamo: 'La Risoluzione ...

ilpost : Abbiamo parlato con una dozzina di casi sospetti di COVID-19 in diverse province lombarde, con medici di famiglia,… - matteosalvinimi : Invece di attaccare e insultare i lombardi e la Lombardia, il governo e i ministri Pd e 5Stelle dovrebbero finalmen… - davidefaraone : Chi l’ha detto che non si può sapere in tempi rapidi se si ha il #coronavirus? Chi l'ha detto che mancano i tamponi… - la_kuzzo : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Pedrini (medici di famiglia): 'Lombardia non pronta alla fase 2, dalla regione proposte superficiali' https:… - RepubblicaTv : Coronavirus, Pedrini (medici di famiglia): 'Lombardia non pronta alla fase 2, dalla regione proposte superficiali' -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia medici Lombardia, medici in rivolta contro la «fase 2» di Fontana Il Manifesto Nessun controllo sui familiari di morti e contagiati: così è dilagato il Coronavirus

In Lombardia i tamponi non sono eseguiti ai familiari dei malati ... senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai medici di base e dalle Ats, oltre che ai contatti di casi asintomatici o con ...

Lecco. Test sierologici dal 29 aprile e nuovi percorsi per l’accesso in ospedale

dal 29 aprile le analisi saranno estese a tutta la Lombardia. Lo ha fatto sapere l’assessore regionale al Welfare Giulio ... senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai Medici di Medicina ...

In Lombardia i tamponi non sono eseguiti ai familiari dei malati ... senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai medici di base e dalle Ats, oltre che ai contatti di casi asintomatici o con ...dal 29 aprile le analisi saranno estese a tutta la Lombardia. Lo ha fatto sapere l’assessore regionale al Welfare Giulio ... senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai Medici di Medicina ...