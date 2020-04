Lo studio dello Spallanzani: coronavirus isolato nelle lacrime (Di mercoledì 22 aprile 2020) La ricerca fatta dai medici dello Spallanzani di Roma dimostra che gli occhi non sono solo una delle porte di ingresso del virus nell’organismo, ma anche una potenziale fonte di contagio.Il virus SarsCov2 è attivo anche nelle secrezioni oculari, ovvero nelle lacrime, dei pazienti positivi. Lo dimostra uno studio pubblicato su Annals of Internal Medicine dai ricercatori dell’Istituto Spallanzani di Roma. Partendo da un tampone oculare, hanno isolato il virus dimostrando che esso è in grado di replicarsi anche nelle congiuntive. La ricerca, affermano, dimostra che gli occhi non sono solo una delle porte di ingresso del virus nell’organismo, ma anche una “potenziale fonte di contagio“.L'articolo Lo studio dello Spallanzani: coronavirus isolato nelle lacrime proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews Uno studio dello Spallanzani rivela : “Il Coronavirus è presente nella lacrime. Anche gli occhi potenziale fonte di contagio”

‘Occhi potenziale fonte di contagio’ : ecco lo studio dello Spallanzani

