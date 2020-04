Lo scrittore De Giovanni e il senatore Ruotolo denunciano Feltri per istigazione all’odio

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Vittorioattacca ancora il Sud. LoMaurizio Dee ilSandrole dichiarazioni offensive del giornalista intervenuto nella trasmissione televisiva di Rete 4 del 21 aprile 2020, condotta da Mario Giordano. “LoMaurizio Dee ilSandrohanno conferito mandato all’Avv. Prof. Francesco Barra Caracciolo di promuovere ogni azione giudiziaria sia in sede civile che penale (con riferimento alla Legge Mancino n. 122/1993 che punisce le manifestazioni di odio anche verbale nei confronti delle persone) a tutela dei diritti fondamentali delle persone della Campania e del Meridione d’Italia gravemente lesi dal giornalista Vittorionel corso della trasmissione televisiva di Rete 4 del 21 aprile 2020, condotta da Mario Giordano”. “Il, nei confronti della Campania, ha tra ...

