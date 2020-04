L’Italia verso la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: il parere di Paolo Galassi, Presidente di A.P.I. (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’Italia verso la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: il parere di Paolo Galassi, Presidente di A.P.I. (Associazione Piccole e Medie Industrie), aderente a Confartigianato “Il Governo e la nuova Task Force sono al lavoro sulla Fase 2, ma gli effetti della serrata sulle imprese sono devastanti. Le misure sono inadeguate. A rischio chiusura circa un milione di PMI. Serve un piano strategico di intervento chiaro e un coordinamento centralizzato a livello UE”, afferma Paolo Galassi. Dal primo caso accertato di Coronavirus in Italia, la curva epidemica dei contagi totali, dopo due mesi di continua crescita, segna il 17esimo giorno consecutivo di calo a livello nazionale. Il primo segnale incoraggiante, che apre finalmente qualche spiraglio all’attuazione della seconda Fase di riapertura, seppur graduale, di tutte le attività. Dopo mesi di lockdown, dalle ... Leggi su tpi Flixbus precisa : sospesi tutti i collegamenti da e verso l’Italia dall’11 marzo

L’azzardo morale della Bce verso l’Italia

Mes - il ministro M5s Patuanelli : “Il no è definitivo - l’Italia non dovrà mai attivarlo. Diverso se il consiglio Ue lo rompe come un salvadanaio” (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’Italiala2 dell’emergenza: ildi, Presidente di A.P.I. (Associazione Piccole e Medie Industrie), aderente a Confartigianato “Il Governo e la nuova Task Force sono al lavoro sulla2, ma gli effetti della serrata sulle imprese sono devastanti. Le misure sono inadeguate. A rischio chiusura circa un milione di PMI. Serve un piano strategico di intervento chiaro e un coordinamento centralizzato a livello UE”, afferma. Dal primo caso accertato diin Italia, la curva epidemica dei contagi totali, dopo due mesi di continua crescita, segna il 17esimo giorno consecutivo di calo a livello nazionale. Il primo segnale incoraggiante, che apre finalmente qualche spiraglio all’attuazione della secondadi riapertura, seppur graduale, di tutte le attività. Dopo mesi di lockdown, dalle ...

FMCastaldo : Ennesimo #TRADIMENTO clamoroso della #Lega verso l'Italia: al Parlamento Europeo votano contro gli eurobond insieme… - GruppoCDP : Collocato #COVID19 Social Response Bond da 1 mld €. L'Ad #FabrizioPalermo: 'Confermiamo la vicinanza al Paese in un… - pignasca : RT @ManuelaBellipan: Che l'estrema destra conservatrice, critica con Bergoglio per la sua posizione aperta verso i gay e i divorziati, si a… - corzato : RT @Lucia80255001: @VincenzoDeLuca @lucatelese Governatore De Luca deve assolutamente bloccare il concorso straordinario per i precari dell… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia verso Coronavirus, scontro tra i virologi Tarro e Burioni. «Ero candidato al Nobel», «allora io sono miss Italia» Corriere della Sera