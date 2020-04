L’Italia è grande: la Nazionale di football americano. Dai trionfi europei al quarto posto iridato. Ed ora una nuova alba… (Di mercoledì 22 aprile 2020) Era il 14 giugno 1981 in quel di Castel Giorgio, Terni, e la Nazionale di football americano dell’Italia esordiva ufficialmente. Il punteggio non le sorrise (0-12 contro la Germania Ovest) ma da quella giornata il cosiddetto “Blue Team” ne ha mosso di passi in avanti. Dopo diversi anni di assestamento e, ovviamente, crescita, la nostra Nazionale ha saputo ritagliarsi il proprio spazio a livello continentale, con qualche importante sortita anche a livello globale. Nei Campionati europei, per esempio, sono arrivate addirittura due medaglie d’oro. Certo, si parla dei primi tempi (1983 e 1987) ma la sostanza non cambia. L’esordio a livello continentale fu shock: campioni d’Europa al primo tentativo. L’Italia giocava in casa, proprio a Castel Giorgio nello stadio intitolato al leggendario Vince Lombardi (coach dei Green Bay Packers della NFL, e ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Fiona May e il bis iridato di Edmonton 2001. L’unica donna azzurra con due ori ai Mondiali

