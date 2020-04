Liquidità, 100mila domande per le garanzie sui prestiti fino a 25mila euro ma le erogazioni restano al palo (Di mercoledì 22 aprile 2020) La garanzia sui 25mila euro. Raddoppiate in un giorno le pratiche depositate agli istituti, ancora poche unità quelle liquidate. Barrese (Intesa): «Le somme arriveranno al massimo entro 72 ore» Leggi su ilsole24ore Liquidità - sono 100mila le domande presentate per i prestiti

Liquidità - 100mila domande per le garanzie sui prestiti fino a 25mila euro ma le erogazioni restano al palo (Di mercoledì 22 aprile 2020) La garanzia sui. Raddoppiate in un giorno le pratiche depositate agli istituti, ancora poche unità quelle liquidate. Barrese (Intesa): «Le somme arriveranno al massimo entro 72 ore»

ernluccar : RT @icebergfinanza: Liquidità, 100mila domande per le garanzie sui prestiti fino a 25mila euro ma le erogazioni restano al palo @sole24ore… - FilippoCarmigna : Liquidità, 100mila domande per le garanzie sui prestiti fino a 25mila euro ma le erogazioni restano al palo… - Stefaniacasp : RT @prelux16: Potenza di fuoco a salve... #conte #COVID19 Liquidità, 100mila domande per le garanzie sui prestiti fino a 25mila euro ma… - infoiteconomia : Liquidità, 100mila domande per le garanzie sui prestiti fino a 25mila euro ma le erogazioni restano al palo - marco_moggio : Liquidità, 100mila domande per le garanzie sui prestiti fino a 25mila euro ma le erogazioni restano al palo… -