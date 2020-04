L’immunologo Le Foche spiega perché «entro le prime due settimane di maggio potremo uscire» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Francesco Le Foche, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma, è stato intervistato nel corso del programma di Rai Radio2 I Lunatici e ha spiegato perché, secondo «il suo ottimismo è basato sulla scienza», entro le prime due settimane del mese di maggio dovremmo poter nuovamente uscire e riorganizzare le nostre vita senza dover «restringere molto la nostra libertà e la nostra autonomia sociale». La morte del coronavirus sarebbe più vicina di quanto possa sembrare, secondo il suo parere. LEGGI ANCHE >>> Come viaggeremo nel post coronavirus «Il ritorno alla vita normale non è così lontano poiché il virus tende a spegnersi da solo» L’ottimismo di Le Foche ha basi scientifiche, come ha sottolineato a Rai Radio 2; ha anche ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - l’immunologo Le Foche : «Covid19 si spegne da solo. A maggio usciremo e potremo andare in vacanza in Italia»

