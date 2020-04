L’immunologo Le Foche: “Coronavirus si spegne da solo. Ritorno a normalità non così lontano” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le Foche: “Coronavirus si spegne solo. Ritorno a normalità non lontano” L’Italia si prepara all’inizio della Fase 2, quella della convivenza con il Coronavirus, che tutti gli esperti dell’Iss e del Comitato tecnico scientifico che assistono il governo annunciano molto dura perché il Covid-19 è stato solo arginato, ma non debellato. Eppure, all’interno della comunità scientifica, non mancano voci fuori dal coro o comunque esponenti che manifestano maggiore ottimismo sul futuro. Tra questi ultimi c’è anche il professore Francesco Le Foche, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma. Il dottore, intervenuto nel corso della trasmissione I Lunatici di Rai Radio 2, ha detto che “un Ritorno alla vita più o meno normale non è da considerarsi ... Leggi su tpi Coronavirus - l’immunologo le Foche non ha dubbi : “Si spegnerà da solo - lo vedremo meglio col caldo. Entro le prime 2 settimane di maggio potremo uscire”

L'immunologo Francesco Le Foche a Domenica in : attenti agli occhi - l'importanza degli occhiali

