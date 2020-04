L’immortale 2010 | trama e trailer del film in onda giovedì 23 aprile su IRIS

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 22 aprile 2020) L’Immortale, ilcon Jean Reno ingiovedì 23alle 21:15 suGiovedì 232020 suandrà inL’Immortale, unfrancese del, tratto dal romanzo di Franz-Olivier Giesbert, e che si ispira alla storia vera di Jacky Imbert, il boss della di Marsiglia che è sopravvissuto a un attettanto nel 1977. L’appuntamento con ilè alle 21:15 su. L’immortale ha incassato poco più di 21 milioni di dollari in tutto il mondo (ma non è uscito negli USA) quando neluscì al cinema. In Italia ilha incassato 761 mila euro. Ilè stato diretto da Richard Berry, con Jean Reno nei panni del protagonista. A seguire trovate un: L’Immortale, ladelinstasera suL’immortale racconta la storia di Charles ...